Explosão causa incêndio em navio da Marinha americana

Uma explosão em um navio da Marinha dos Estados Unidos, atracado em uma base na Califórnia, provocou um grande incêndio neste domingo (12), ferindo 21 pessoas, informaram funcionários e a imprensa local.

O USS Bonhomme Richard, um navio anfíbio, estava no porto de San Diego para manutenção quando a explosão aconteceu.

A conta oficial no Twitter das Forças Navais de Superfície, a frota do Pacífico dos Estados Unidos, destacou que 17 marinheiros e quatro civis foram levados ao hospital com ferimentos leves.

Segundo os informes, vários bombeiros também tiveram queimaduras e inalaram fumaça.

Colin Stowell, chefe do departamento dos bombeiros de San Diego, disse à CNN que o incêndio pode continuar por dias e que o navio pode "simplesmente queimar até a linha de flutuação".

A causa da explosão não foi determinada.

Cerca de 160 marinheiros estavam a bordo no momento da explosão. San Diego é o porto de origem do navio.