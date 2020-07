Flamengo vence Fluminense

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 em casa, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o primeiro torneio a voltar às atividades na América do Sul após a paralisação causada pela COVID-19.

Com esta vitória, o Flamengo só precisa de um empate na próxima quarta-feira, na revanche, para conquistar seu 36º título estadual.

O time rubro-negro havia perdido na quarta-feira para o Fluminense na final da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, que foi definida nos pênaltis após um empate em 1 a 1 nos 90 minutos.

Se tivesse vencido essa decisão, o Flamengo teria se sagrado automaticamente campeão carioca, por ter conquistado também a Taça Guanabara (primeiro turno).

Neste domingo, o jovem atacante Pedro colocou o Flamengo na frente aos 38 minutos e Evanílson empatou no segundo tempo (62). Quando o Fluminense jogava melhor, Michael completou um rápido contra-ataque e deu a vitória ao rubro-negro (74).

O atacante do Flamengo Gabigol foi expulso nos acréscimos ao receber o segundo cartão amarelo.

- Sem público -

O jogo foi disputado no Maracanã sem público, apesar de o prefeito do Rio Marcelo Crivella ter autorizado a presença de um terço da capacidade total a partir de 10 de julho.

Mas Crivella recuou na quinta-feira, alegando que a segurança do público não poderia ser garantida e as multidões não poderiam ser evitadas.

No Fluminense, o atacante Wellington Silva ficou de fora no último minuto, depois de testar positivo para COVID-19.

Flamengo e Fluminense mantiveram posições completamente antagônicas em relação ao retorno do Campeonato Carioca, que foi retomado em meio a muita controvérsia no dia 18 de junho.

O Flamengo foi o principal defensor da retomada do torneio, enquanto o Fluminense se opôs e foi forçado pela justiça esportiva a jogar, assim como o Botafogo.

Ambos alegaram que a situação de pandemia no Rio de Janeiro não é a ideal para disputar os jogos.

O estado do Rio de Janeiro é o segundo com mais mortes no Brasil devido à cobertura 19, mal superada por São Paulo.

Segundo o último boletim do governo, pelo menos 11.496 pessoas no Rio morreram com o vírus, enquanto 129.675 foram infectadas.