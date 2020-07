Reino Unido destinará £ 705 milhões para fronteiras

O Reino Unido anunciou neste domingo que destinará 705 milhões de libras esterlinas (890 milhões de dólares) para as infraestruturas de suas fronteiras, com o objetivo de deixar o país preparado para a conclusão do período de transição do Brexit no fim do ano.

Em um artigo publicado no Sunday Telegraph, o ministro de Estado Michael Gove afirmou que as "novas fronteiras" do país estarão preparadas quando o Reino Unido "assumir o controle" em 1º de janeiro, ao término do período de transição de um ano destinado a negociar com a União Europeia a relação após o Brexit.

O investimento, que inclui gastos com funcionários - recrutamento de 500 agentes da polícia de fronteiras - e infraestruturas, criará as bases para tornar as fronteiras nas "mais eficazes do mundo até 2025", acrescentou Gove no texto.

Independente se Londres e Bruxelas alcançarem um acordo sobre a relação pós-Brexit, "estaremos fora do mercado comum e da união alfandegária", disse Michael Gove à BBC.

Na semana de 20 de julho está prevista uma nova rodada de negociações com a UE em Londres.

Micheal Gove citou "avanços", apesar das "divisões" que persistem, e se declarou "otimista".

O governo vai lançar uma campanha de informação para empresas e cidadãos para que aproveitem as oportunidades que, segundo o Executivo, surgirão como resultado da saída do Reino Unido da União Europeia, votada em um referendo em junho de 2016.