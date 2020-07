O guia supremo do Irã chamou neste domingo de "verdadeira tragédia" a epidemia de COVID-19 no país e pediu aos iranianos que respeitem as normas de saúde para conter o avanço da doença e "salvar o país".

"Que cada um contribua com seu grão da melhor maneira para romper a cadeia de transmissão a curto prazo e salvar o país", declarou o aiatolá Ali Khamenei em uma videoconferência com deputados, de acordo com trechos do discurso divulgados por seu gabinete.