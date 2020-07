Donald Trump aparece pela primeira vez em público usando máscara

Trump cedeu à forte pressão para dar um exemplo de saúde pública enquanto a pandemia do novo coronavírus avança nos Estados Unidos (foto: ALEX EDELMAN / AFP) Donald Trump, usou uma máscara em público pela primeira vez neste sábado, 11, cedendo à forte pressão para dar um exemplo de saúde pública enquanto a pandemia do novo coronavírus avança nos Estados Unidos. O presidente americano,, usou umaem público pela primeira vez neste sábado, 11,de saúde pública enquanto a pandemia do novo coronavírus avança nos









O uso de máscaras nos Estados Unidos acabou se tornando uma disputa política entre apoiadores do presidente, que se recusam a colocar o acessório alegando tratar-se de uma violação inaceitável da liberdade pessoal, e aqueles que consideram a medida fundamental para evitar o avanço da pandemia. O próprio presidente nunca tinha usado máscara em público.





Nesta semana, a campanha do presidente encorajou as pessoas que fossem a seu comício que estava marcado para este sábado — que mais tarde acabou cancelado — a usarem máscara.









A equipe da campanha do presidente afirmou que dessa vez todos os participantes do comício receberiam uma máscara e seriam "fortemente encorajados a usar", além de terem fácil acesso a desinfetante para as mãos.





Os dois comícios anteriores do presidente foram criticados por não impor nem respeitar as orientações de segurança contra a disseminação da Covid-19. No comício de Tulsa, em Oklahoma, o primeiro feito por ele desde março, máscaras chegaram até ser distribuídas, mas seu uso era opcional.





Além deles, a funcionária sênior da campanha e namorada de Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, também teve resultado positivo para a doença antes do evento do último sábado no Monte Rushmore, quando Trump discursou no Dia da Independência dos EUA.