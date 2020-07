Sérvia: polícia detém 71 após confrontos em protesto contra governo

A polícia sérvia deteve 71 pessoas após confrontos durante a quarta noite de protestos contra o governo do presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, inicialmente desencadeados por seus planos de instituir novo bloqueio para evitar a disseminação do novo coronavírus.



Quatorze policiais ficaram feridos no tumulto na noite de sexta-feira, quando centenas de manifestantes de direita tentaram invadir o prédio do Parlamento no centro da cidade Belgrado, disse o diretor de polícia Vladimir Rebic no sábado. Muitos manifestantes e vários repórteres também foram feridos nos protestos. Estavam previstas novas manifestações no sábado à noite. A mídia sérvia informou que, entre os detidos, estão um ex-membro do parlamento e um dos líderes dos manifestantes violentos, o político de extrema direita pró-Rússia Srdjan Nogo.



Os manifestantes, desafiando a proibição antivírus de reuniões, jogaram garrafas, pedras e chamas na polícia, que protegia o prédio do Parlamento, e policiais responderam com gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. Confrontos semelhantes ocorreram duas vezes no início desta semana.



Os protestos começaram quando o presidente populista Aleksandar Vucic anunciou um rígido toque de recolher para este fim de semana para conter uma onda de novos casos de covid-19 no país. Vucic posteriormente descartou o plano de impor o bloqueio. Autoridades proibiram reuniões de mais de 10 pessoas em Belgrado e encurtaram o horário de trabalho das empresas. Muitos na Sérvia acusam Vucic e seu governo de deixar a crise do novo coronavírus sair de controle para realizar uma eleição parlamentar em 21 de junho que ampliou o poder do partido. Fonte: Associated Press.