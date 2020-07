França anuncia ajuda de 800 millones de euros para países da América Latina

A França anunciou nesta sexta-feira uma ajuda de 800 milhões de euros para os países da América Latina e do Caribe na luta contra a pandemia da COVID-19, no âmbito do fortalecimento da cooperação entre a Europa e essa região frente aos Estados Unidos e a China.

Essa quantia, em doações e empréstimos, destina-se a financiar a "assistência emergencial aos sistemas de saúde", "contribui para garantir a subsistência das populações indígenas e mais vulneráveis, principalmente as mulheres" e "preparar para a recuperação sustentável" após a crise ", disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

No Brasil, entre os principais países beneficiários, estão previstos 200 milhões de euros para programas de ajuda de emergência a populações desfavorecidas.

A Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) também mobilizará 160 milhões de euros (180) em créditos em favor dos bancos brasileiros de desenvolvimento regional.

Os ministros das Relações Exteriores de 18 países europeus (incluindo França, Espanha, Itália e Alemanha) e da América Latina (incluindo México, Brasil, Colômbia e Argentina) também concordaram durante uma videoconferência em fortalecer o diálogo político e a cooperação entre dois continentes, bem como a solidariedade na luta contra a COVID-19.

Além disso, manifestaram seu apoio à Organização Mundial da Saúde (OMS), muito criticada pelos Estados Unidos, que a acusa de favorecer a China na crise da saúde.

"Nem a Europa nem a América Latina têm interesse em se aproximar dos Estados Unidos de um lado e da China do outro", afirmou uma fonte diplomática europeia.