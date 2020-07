Nasdaq bate novo recorde

As ações de Wall Street subiram nesta sexta-feira, com o Nasdaq subindo para mais um recorde, já que o progresso em uma vacina contra o coronavírus compensou as preocupações sobre o aumento dos casos nos EUA.

O Nasdaq Composite Index fechou em 10.617,44 unidades, alta de 0,7%, alcançando o sexto recorde em sete sessões.

O Dow Jones Industrial Average subiu 1,4%, terminando a semana em 26.075,30 unidades, enquanto o S&P; 500 avançou 1,1%, fechando em 3.185,04 unidades.