Mais de 500 migrantes desembarcam em ilha italiana em dois dias

Mais de 500 migrantes desembarcaram na ilha italiana de Lampedusa em dois dias, graças ao bom tempo no Mediterrâneo, anunciou na sexta-feira (10) a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

"As chegadas aumentam com relação ao ano passado, mas seguem baixas em relação às de dois anos atrás e com razão maior que de três ou quatro anos atrás", afirmou à AFP Flavio Di Giacomo, porta-voz da OIM.

Nove embarcações chegaram à costa na quinta-feira provenientes da Tunísia, com 116 passageiros a bordo.

Sete barcos que saíram da Tunísia e outros dois maiores, provenientes da Líbia, chegaram na sexta-feira com um total de 434 migrantes.

Entre eles, 362 são originários de Bangladesh, segundo cifras da OIM.

Di Giacomo não vê nestas chegadas das últimas 48 horas um sinal de que vão aumentar as entradas na Itália.

"Sempre há chegadas da Tunísia... Às vezes são numerosas, outras vezes menores e a presença de bengaleses em barcos provenientes da Líbia não é algo novo", destacou.

Oito mil pessoas chegaram por mar à Itália desde o começo do ano, mais do que em 2019 (3.000) no mesmo período do ano, mas menos do que em 2018 (17.000).