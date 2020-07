As principais verificações da AFP nesta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - BOLSONARO COM COVID-19: O QUE SE SABE SOBRE AS AFIRMAÇÕES DO PRESIDENTE

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira que testou positivo para o novo coronavírus, informando que iniciou um tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina. Também mencionou que muitos pacientes infectados pela COVID-19 estão tendo resultados positivos com a ivermectina, que o vírus "se dá melhor" em climas mais frios e que jovens infectados pela doença podem ficar "tranquilos". Abaixo, o que se sabe até agora sobre estas afirmações.

http://u.afp.com/BolsonaroCOVID19

2 - RIO SÃO FRANCISCO VIRA "PISCINA" DURANTE GOVERNO BOLSONARO

"Com Bolsonaro deserto vira praia", diz legenda que acompanha imagens de pessoas se banhando em um canal de transposição do rio São Francisco, compartilhadas milhares de vezes em redes sociais após o presidente Jair Bolsonaro inaugurar um trecho da obra de infraestrutura hídrica. As fotos datam, contudo, do início de 2017, quando o então presidente Michel Temer finalizou uma outra parte do projeto.

http://u.afp.com/SaoFranciscoPiscina

3 - 2ª ONDA DA GRIPE ESPANHOLA FOI MAIS LETAL PORQUE AS PESSOAS RELAXARAM

Coincidindo com o fim do confinamento pela pandemia de COVID-19 em vários países e a recente reabertura de estabelecimentos comerciais em estados brasileiros, começaram a circular nas redes sociais mensagens assegurando que a segunda onda de infecções durante a epidemia de gripe de 1918 foi a mais mortal porque "a população começou a se alegrar nas ruas, abandonando todas as medidas de precauções aprendidas". As publicações pedem também que evitem que a história se repita. Embora seja verdade que a segunda onda foi a mais mortal, a causa não foi a falta de preocupação das pessoas.

http://u.afp.com/2OndaGripe1918

4 - BONNER CITOU BOLSONARO COMO EXEMPLO DE PESSOA PÚBLICA QUE NÃO É INVESTIGADA

"Qual é a pessoa que hoje está na vida pública que não é investigada?", pergunta o ex-candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, ao apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, em um vídeo compartilhado milhares de vezes em redes sociais desde o final de maio. "Jair Bolsonaro, do PSL", responde Bonner, na gravação viralizada. O vídeo foi, contudo, editado. No original, o jornalista não responde a pergunta do político.

http://u.afp.com/BonnerBolsonaro

5 - FOTO MOSTRA FIÉIS REZANDO O TERÇO EM CUIABÁ PELO FIM DA PANDEMIA

Uma fotografia de pessoas ajoelhadas no chão, usando máscaras e mantendo o distanciamento, foi compartilhada mais de 10,9 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 6 de julho. A descrição indica que se trata de fiéis em Cuiabá, próximo à "paróquia Cristo Rei", rezando o terço pelo fim da pandemia. Essa foto, entretanto, foi tirada no evento "Clamor pelo Brasil", realizado em junho deste ano pela igreja neopentecostal Fonte da Vida, em Goiânia.

http://u.afp.com/OracaoGoiania

6 - CONSELHOS PARA FORTALECER O SISTEMA IMUNOLÓGICO E PREVENIR O CORONAVÍRUS

Um texto com diversas recomendações para, supostamente, fortalecer o sistema imunológico e se proteger do novo coronavírus foi compartilhado mais de 5 mil vezes em redes sociais desde o último dia 3 de junho. Entre outras coisas, a mensagem diz que o sistema imunológico pode ser fortalecido em poucos dias realizando jejum e tomando banhos de água fria, o que reduziria o número de casos graves de COVID-19. No entanto, algumas das afirmações da lista são falsas ou imprecisas, e outras não possuem embasamento científico suficiente, de acordo com especialistas.

http://u.afp.com/SistemaImunologico

7 - TORRE EIFFEL HOMENAGEIA VÍTIMAS DA COVID-19

"Reabertura da iluminação da Torre Eiffel", asseguram publicações nas redes sociais que mostram um vídeo, compartilhado dezenas de vezes desde o último dia 31 de maio, com a afirmação de que se trata de "uma homenagem da França às vítimas da COVID-19". A gravação é real, mas corresponde a um show de luzes realizado em maio de 2019 pela celebração dos 130 anos do famoso monumento conhecido como "Dama de Ferro".

http://u.afp.com/HomenagemTorreEiffel

8 - MURAL NO AEROPORTO DE DENVER PREVIU PANDEMIA DE COVID-19?

Um mural no aeroporto de Denver, nos Estados Unidos, pintado em 1994 previu a atual pandemia do novo coronavírus? Isto é o que afirmam publicações compartilhadas dezenas de vezes nas redes sociais desde o final de junho, que incluem a imagem de uma obra na qual são vistas pessoas com máscaras pintadas com as cores das bandeiras de diferentes países. Entretanto, trata-se de uma pintura feita por um artista filipino em 2020 e não faz parte da coleção de arte do terminal aéreo de Denver.