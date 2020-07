Trump diz que relações com a China foram 'seriamente afetadas'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (10) que as relações com a China foram "seriamente afetadas" pela crise do coronavírus e que não está considerando uma segunda fase do acordo comercial assinado em janeiro com Pequim.

"As relações com a China foram seriamente afetadas. Eles poderiam ter parado a praga, poderiam ter parado a praga e não o fizeram", disse o presidente sobre a pandemia de coronavírus que foi detectada pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan no final de 2019.