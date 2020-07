Kudlow: Trump tudo fará para evitar novo shutdown; economia já mostra recuperação

O Diretor do Conselho Econômico da Casa Branca Larry Kudlow afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "fará de tudo em seu poder para evitar um novo shutdown". Em declarações hoje a repórteres em Washington, ele lembrou que o líder "tem pressionado duro Estados e cidades para reabrir escolas".



Kudlow disse ainda acreditar que os EUA já estão em um quadro retomada, após o auge do impacto econômico da pandemia da covid-19. "Acho que estamos numa recuperação agora, realmente acredito nisso."



O assessor econômico argumentou que é possível reabrir escolas agora com segurança, seguindo as diretrizes de saúde estabelecidas. "As crianças têm que aprender, isso é o principal", apontou, mas lembrando também que, por exemplo, as mães solteiras precisariam ter as escolas abertas para poder trabalhar.