Manchester United pode ter Sevilla pela frente nas semifinais da Liga Europa

O Manchester United, um dos favoritos ao título do torneio 'Final 8' da Liga Europa, terá um duelo acessível nas quartas de final, no início de agosto na Alemanha, antes de uma possível semifinal contra o tradicional Sevilla, de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da Uefa.

Ainda não há nenhuma equipe classificada para as quartas de final da segunda competição europeia, interrompida em março devido à pandemia de coronavírus. Mas todas as equipes já conhecem seus possíveis adversários no 'Final 8'.

Para o United, que goleou por 5 a 0 o Linz na ida das oitavas, o cruzamento nas quartas de final será com Copenhague, da Dinamarca, ou Basaksehir, da Turquia, em 10 ou 11 de agosto.

O Sevilla, cinco vezes campeão da Liga Europa, precisará antes superar nas oitavas a Roma, um duelo que não teve jogo de ida e que será agora disputado em jogo único na Alemanha. Quem avançar terá pela frente nas quartas o Olympiakos, da Grécia, ou o Wolverhampton inglês.

As partidas serão disputadas com portões fechados em quatro estádios alemães (Duisburgo, Düsseldorf, Gelsenkirchen e Colônia, que sediará a final em 21 de agosto), e a competição será organizada em paralelo com o 'Final 8' da Liga dos Campeões (12-23 de agosto em Lisboa).

-- Programação do 'Final 8' da Liga Europa:

Oitavas de final (5-6 de agosto)

Jogos de volta (primeira equipe sedia o jogo):

- Wolverhampton - Olympiakos (Ida: 1-1)

- Shakhtar Donetsk - Wolfsburg (Ida: 2-1)

- Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers (Ida: 3-1)

- Manchester United - Linz ASK (Ida: 5-0)

- Basel - Eintracht Frankfurt (Ida: 3-0)

- Copenhague - Basaksehir (Ida: 0-1)

Eliminatórias a jogo único na Alemanha (Jogos de ida não haviam sido disputados):

- Getafe - Inter de Milão

- AS Roma - Sevilla FC

'Final 8' (em Düsseldorf, Duisburgo, Colônia e Gelsenkirchen)

Quartas de final (10-11 de agosto):

1. Wolfsburg ou Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt ou Basel

2. Linz ASK ou Manchester United - Basaksehir ou Copenhague

3. Inter de Milão ou Getafe - Glasgow Rangers ou Bayer Leverkusen

4. Olympiakos ou Wolverhampton - Sevilla FC ou AS Roma

Semifinais (16-17 de agosto):

1. Vencedor das quartas de final 4 - Vencedor das quartas de final 2

2. Vencedor das quartas de final 3 - Vencedor das quartas de final 1

Final (21 de agosto, Colônia, 16h00, horário de Brasília)

Vencedor semifinal 1 - Vencedor semifinal 2