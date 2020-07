Comunicado do Business Wire :Bentley Systems

A Bentley Systems, Incorporated, líder global no fornecimento de serviços de software abrangente e de gêmeos digitais para avanço de projetos, construções e operações de infraestrutura, anunciou hoje que investiu seu Acceleration Fund no lançamento da Virtuosity, uma empresa Bentley. A Virtuosity oferece exclusivamente Virtuoso Subscriptionsque agregam - software de modelagem, simulação e elaboração de infraestrutura da Bentley - serviços fornecidos virtualmente pelos especialistas da Virtuosity que irão acelerar a evolução dos profissional de infraestrutura.

As Virtuoso Subscriptions já estão disponíveis em virtuosity.com, para as aplicações Bentley como MicroStation, OpenBridge, OpenBuildings, OpenFlows, OpenRail, OpenRoads, OpenSite, OpenTower, OpenWindPower, AutoPIPE, ContextCapture, LEGION, MOSES, PLAXIS, RAM, SACS, SoilVision, STAAD, e SYNCHRO, e o serviço de nuvem iTwin Design Review. Os serviços especializados da Virtuosity, são acessíveis por meio das "chaves" Virtuoso Subscriptions e incluem diversos treinamentos e mentorias individuais, além de conteúdo e instruções sob demanda, cada vez mais integrados durante o uso efetivo dos softwares.

Allan Murphy, CEO da Virtuosity, disse: "Todos os profissionais de infraestrutura do mundo ganharam um novo reconhecimento que pode ser alcançado através da colaboração online. Achamos que este é o momento perfeito para inaugurar nossa inovação comercial: uma Virtuoso Subscription que otimiza a funcionalidade dos softwares através da assistência intrínseca de especialistas no assunto. Estamos organizando e virtualizando nossa experiência para ajudar cada profissional de infraestrutura a ter o desempenho e a confiança de um virtuoso!"

Werner Felber, sócio-gerente da Boley Geotechnick GmbH, Beratende Ingenieure, disse: "Com as Virtuoso Subscriptions, os profissionais de todas as nossas equipes internacionais podem apoiar projetos de forma mais eficaz. Os especialistas da Virtuosity ajudarão a nos manter atualizados em termos digitais, aproveitando constantemente o que há de novo nas aplicações da Bentley para garantir os melhores resultados para os nossos clientes e assim manter nossa competitividade no mercado."

Sobre a Virtuosity, uma Empresa Bentley

A Virtuosity é a fornecedora global exclusiva das Virtuoso Subscriptions para softwares de modelagem, simulação e elaboração de infraestrutura da Bentley Systems. Cada Virtuoso Subscription - adquirida através do e-commerce virtuosity.com - reúne, de forma exclusiva, com os softwares da Bentley, serviços virtuais fornecidos por especialistas da Virtuosity para acelerar e melhorar o êxito dos profissionais de infraestrutura.

Sobre o Bentley Systems' Acceleration Fund

O Bentley Systems' Acceleration Fund foi fundado em 2020 para investir em novos e crescentes operadores em ecossistemas abertos para evoluir a infraestrutura de gêmeos digitais. O Bentley Systems' Acceleration Fund é organizado com o intuito de acelerar a criação e curadoria de gêmeos digitais e para incentivar tecnologias e inovações viabilizadas, nutrindo novos empreendimentos, fazendo investimentos minoritários, adquirindo e expandindo integradores digitais. Os investimentos até o momento incluem Digital Water Works, Digital Construction Works, Virtuosity e The Cohesive Companies. O Diretor Santanu Das está recebendo perguntas dos potenciais participantes do ecossistema em www.bentleyaccelerationfund.com .

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems é líder global no fornecimento de soluções de software para engenheiros, arquitetos, profissionais geoespaciais, construtores e operadores-proprietários para avanço de projetos, construções e operações de infraestrutura. Baseados no MicroStationos softwares de engenharia e BIM da Bentley, bem como seus serviços de gêmeos digitais baseados na nuvem, melhoram o desenvolvimento do projeto (ProjectWise) e a performance de ativos (AssetWise) de transporte, obras públicas, plantas industriais, recursos e de instalações comerciais e institucionais.

A Bentley Systems emprega mais de 3.500 colegas e gera uma receita anual de mais de US$ 700 milhões em 172 países. Desde sua fundação em 1984, a empresa continua a ser administrada majoritariamente da propriedade de seus cinco irmãos Bentley fundadores. www.bentley.com

Bentley, o logotipo da Bentley, Bentley Acceleration Fund, AssetWise, AutoPipe, iWin, LEGION, MicroStation, MOSES, OpenBridge, OpenBuildings, OpenFlows, OpenRail, OpenRoads, OpenSite, OpenWindPower, PLAXIS, ProjectWise, RAM, SACS, SoilVision, STAAD, SYNCHRO, Trabalhos Digitais de Água, The Cohesive Companies, Virtuosity e Virtuoso Subscription são marcas registradas ou não registradas, podendo também serem marcas de serviço da Bentley Systems Incorporated ou de uma de suas subsidiárias integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

