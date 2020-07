F1 confirma duas novas corridas em Mugello e Sochi em setembro

Duas novas corridas, em Mugello, (Itália) em 13 de setembro, e Sochi (Rússia), em 27 de setembro, foram confirmadas nesta sexta-feira no calendário da temporada 2020 da Fórmula 1 pela promotora da competição, a Formula One.

"Isso eleva para dez o número de corridas confirmadas e outras serão anunciadas nas próximas semanas", informou a promotora em comunicado. "Como indicado, prevemos que a temporada 2020 terá entre 15 a 18 corridas", continuou.

A corrida inaugural da temporada foi disputada no último fim de semana na Áustria, após mais de três meses de espera. Uma segunda corrida está programada para este fim de semana no mesmo circuito, o Red Bull Ring de Spielberg.

"Temos cada vez mais confiança em nosso projeto de correr até o fim do ano de 2020", completou a Formula One.

Além da Europa, a F1 prevê corridas na Ásia (China e Vietnã), nas Américas (Canadá, Estados Unidos, México e Brasil) e no Oriente Médio (Bahrein e Abu Dhabi).

O Grande Prêmio da Rússia, em Sochi, já estava previsto para 27 de setembro antes do surgimento da pandemia do coronavírus, enquanto que o Grande Prêmio da Toscana irá estrear na F1, que nunca organizou uma corrida no circuito de Mugello, a 35 km de Florença.

O circuito, que sedia provas do Mundial de MotoGP, pertence à Ferrari, que poderá comemorar em casa a 1.000 corrida de sua história na F1.

Vários circuitos europeus (Imola, na Itália, Portimão, em Portugal, e Hockenheim, na Alemanha) negociam para entrar no calendário.

Após a segunda corrida no Red Bull Ring de Spielberg, o Mundial de F1 passará por Hungria (Hungaroring), Reino Unido (Silverstone, duas corridas), Espanha (Barcelona), Bélgica (Spa Francorchamps) e Itália (Monza).

Até segunda ordem, as corridas serão disputadas com portões fechados e terão que seguir um rigoroso protocolo sanitário.

Vários GPs foram cancelados devido à pandemia (Mônaco, França, Holanda, Azerbaijão, Japão e Singapura).