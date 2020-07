Comunicado do Business Wire :Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

A Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO:2264), empresa japonesa líder em produtos lácteos e importante fabricante mundial de probióticos, confirmou que sua cepa probiótica de propriedade exclusiva, a Bifidobacterium breve A1(também conhecida como B. BreveMCC1274) é segura e eficaz para melhorar as funções de memória de idosos com suspeita de comprometimento cognitivo leve (CCL) em um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo (ECP).

Figure 1. Changes of RBANS scores at 16 weeks from baseline. Values are indicated as mean with error bars as the standard error. **p<0.001, ***p<0.0001, inter-group difference, Student's t-test. (Graphic: Business Wire)

O novo estudo, publicado recentemente no Journal of Alzheimer's Disease, produziu resultados inovadores, descobrindo uma nova intervenção probiótica promissora para prevenção precoce da demência. O estudo clínico realizado por uma organização de pesquisa clínica, a Huma R&D; Co., Ltd., em Tóquio, Japão, em colaboração com a Morinaga Milk Industry Co., Ltd, é o primeiro relatório ECP a mostrar um profundo benefício cognitivo do probiótico B. breveA1 em indivíduos com suspeita de CCL.

"Nossas descobertas representam um avanço importante para a prevenção de CCL e demência", diz o Dr. Xiao, diretor do Instituto de Ciências de Última Geração (Next Generation Science Institute) da Morinaga Milk e um dos principais pesquisadores do estudo. "Isso representa um grande progresso em nossa pesquisa sobre a capacidade da cepa probiótica B. breveA1 para interromper o declínio cognitivo de adultos mais velhos".

Globalmente, o número de pessoas vivendo com demência, inclusive a doença de Alzheimer, aumentará de 50 milhões em 2018 para 152 milhões em 2050, atingindo proporções epidêmicas. Segundo o site da Alzheimer's Association, estima-se que um novo paciente seja diagnosticado com a doença de Alzheimer a cada 65 segundos (https://www.alz.org/alzheimers-dementia/facts-figures), causando um fardo sem precedentes para a sociedade.

O CCL é um problema comum em adultos mais velhos, associado ao risco de desenvolver a doença de Alzheimer esporádica ou outra demência dentro de alguns anos, se não tratado. Atualmente, nenhum medicamento se mostrou eficaz para o CCL. Embora vários estudos sobre tratamentos farmacológicos tenham sido pensados para prevenir os sintomas do CCL, os resultados foram decepcionantes. Portanto, há uma necessidade urgente de identificar contramedidas eficazes para o CCL e a demência.

Estudos anteriores da Morinaga Milk Industry Co., Ltd. demonstraram o potencial do B. breveA1 para tratar a doença de Alzheimer em um modelo pré-clínico e constataram que essa cepa probiótica pode melhorar funções cognitivas específicas em indivíduos com CCL em um estudo clínico humano. O atual estudo, realizado em 80 idosos saudáveis com suspeita de CCL, confirmou novamente a eficácia do B. breveA1 em relação à melhora cognitiva.

Melhoria notável na pontuação total da RBANS

Os participantes também receberam aleatoriamente B. breveA1 ou placebo por cápsula por 16 semanas. No final do estudo, a pontuação total da Bateria Repetível para a Avaliação do Status Neuropsicológico (Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status, RBANS) demonstrou uma melhora significativa de 11,3 pontos nos indivíduos com administração de A1 em comparação com o placebo, mais especificamente para pontuações de domínio de memória imediata, visuoespacial/construtiva e memória atrasada. Além disso, a melhora significativa da função cognitiva foi confirmada por outro teste, a versão japonesa do MCI Screen.

Dr. Xiao disse: "Foi emocionante ver uma melhoria clara e significativa das funções da memória, como, por exemplo, consciência de quem, quando e onde. A melhora de 11,3 pontos na pontuação total da RBANS observada após apenas 16 semanas de consumo diário do probiótico B. breveA1 em idosos saudáveis com CCL é notável".

"Nossas descobertas podem sinalizar uma mudança profunda de como o CCL pode ser tratado usando probióticos. Descobertas futuras para os mecanismos precisos de como o consumo diário de B. breveA1 pode melhorar a memória abrirão novas oportunidades e alternativas não apenas para o tratamento de CCL, mas, possivelmente, também para outras doenças do SNC associadas à inflamação e prejuízo da memória".

Primeira evidência de que probióticos HRB melhoram a função cognitiva do CCL e apoiam o envelhecimento cognitivo saudável

Pioneira na pesquisa de bifidobactérias, a Morinaga Milk vem se concentrando no estudo de espécies de bifidobactérias que estão naturalmente presentes no intestino humano, as bifidobactérias humano-residenciais (Human-Residential Bifidobacteria, HRB), há mais de 50 anos e descobriu vários benefícios que suas cepas de HRB oferecem à saúde. Para continuar explorando o potencial de suas cepas de HRB, nos últimos anos, a empresa concentrou-se na conexão intestino-cérebro (área de rápido crescimento da pesquisa de probióticos) e conduziu várias pesquisas sobre melhoria cognitiva.

Alcançando um marco significativo, a Morinaga Milk está encantada por ter descoberto os efeitos benéficos de seu probiótico de propriedade exclusiva, o B. breveA1, relacionados à melhoria da memória. O B. breveA1, originário do intestino de recém-nascidos, é a primeira cepa de bifidobactéria humano-residencial (HRB) com grande promessa de melhorar a memória de idosos com CCL e apoiar o envelhecimento cognitivo saudável.

"Este estudo inovador é mais uma indicação de nossos esforços contínuos para agregar valor à nossa linha premium de linhagens de probióticos HRB", disse Ko Shiino, gerente geral do departamento de Vendas e Marketing, Divisão Internacional, Morinaga Milk. "Essa descoberta promissora abrirá novas oportunidades de negócios e é potencialmente revolucionária. Estamos empolgados com as possíveis implicações do B. breveA1 como uma nova abordagem prática para promover o envelhecimento saudável".

Sobre a Morinaga Milk

A Morinaga Milk Industry Co., Ltd. é uma das principais empresas de produtos lácteos do Japão, com um século de história estimulando as propriedades nutricionais dos produtos lácteos e de seus ingredientes funcionais. A Morinaga Milk se destaca em tecnologia inovadora e oferece diversos produtos lácteos e outros ingredientes funcionais que beneficiam clientes de todo o mundo. Desde a década de 1960, a Morinaga Milk tem se empenhado em pesquisas sobre segurança, benefícios funcionais à saúde e mecanismos de ação das bifidobactérias probióticas para compreender melhor seu papel na manutenção da saúde humana. Para mais informações sobre as bifidobactérias da Morinaga, acesse o nosso site em http://bb536.jp/english/index.html.

Chyn Boon Wong Morinaga Milk Industry Co., Ltd. +81-3-3798-0152 chynboon020@morinagamilk.co.jp http://www.morinagamilk.co.jp/english/

