'Pneumonia desconhecida' registrada no Cazaquistão pode ser mais letal que a COVID-19, alertam chineses

Não bastasse a pandemia do novo coronavírus ter percorrido o mundo, levado milhares à morte e transformado a 'rotina normal' de milhões de pessoas, nesta quinta-feira (9/7) a embaixada chinesa no Cazaquistão informou que uma 'pneumonia ainda sem causa conhecida', com taxa de mortalidade maior que a COVID-19, tem deixado cientistas muito preocupados na região. O ano de 2020 parece ser mesmo de notícias assustadoras.





“A taxa de mortalidade desta doença é muito maior do que o novo coronavírus. Os departamentos de saúde do país estão realizando pesquisas comparativas, mas ainda não identificaram o vírus desta doença”, disse a embaixada em um aviso aos cidadãos chineses no país.





De acordo com informações publicadas pelo site South China Morning Post, não ficou claro por que a embaixada chinesa descreveu a doença como "desconhecida" ou que informações possuía sobre a pneumonia.

A embaixada chinesa disse que até agora houve quase 500 casos de pneumonia nos três locais, com mais de 30 pessoas em estado crítico.

O Cazaquistão já registrou 1.772 mortes por pneumonia na primeira parte do ano, 628 das quais ocorreram em junho, incluindo alguns cidadãos chineses, segundo o comunicado.

"A embaixada chinesa no Cazaquistão lembra aqui os cidadãos chineses de estarem cientes da situação e intensificar a prevenção para reduzir os riscos de infecção", afirmou a embaixada.

Saule Kisikova, chefe do departamento de saúde da capital Nur-Sultan, disse à agência de notícias Kazinform que "cerca de 300 pessoas diagnosticadas com pneumonia estão sendo hospitalizadas todos os dias".

A agência também disse que houve 1.700 casos de pneumonia em todo o país em junho – mais de duas vezes o número no mesmo mês do ano passado.

No final de junho, autoridades alertaram sobre o aumento de casos de pneumonia. Á época, os médicos estavam diagnosticando 600 pessoas por dia com sintomas de pneumonia, em comparação com 80 por dia antes do início do surto de COVID-19, informou o site CNA de Cingapura.

Com informações de South China Morning Post