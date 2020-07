Reuniões de outono do FMI e do Banco Mundial serão sobretudo virtuais

As tradicionais reuniões de outono do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) serão realizadas sobretudo de forma virtual, como fizeram as duas instituições na primavera, devido à pandemia de COVID-19.

"Enquanto continuamos vigiando a situação da COVID-19 no mundo e, em vista dos problemas sanitários relacionados com a pandemia, as direções do FMI e do grupo Banco Mundial recomendam que as reuniões anuais (...), que serão celebradas na semana de 12 a 18 de outubro, sejam feitas sobretudo em formato virtual", explicaram as duas instituições em um comunicado conjunto.

As direções do FMI e do Banco Mundial asseguraram, no entanto, que se mostrarão flexíveis com relação ao formato destas reuniões, dependendo da evolução da situação da pandemia.

"Nosso objetivo é servir aos nossos membros de forma eficaz enquanto preservamos a saúde e a segurança dos participantes nas reuniões anuais, dos funcionários e da comunidade local na região de Washington", diz o comunicado.

Em tempos normais, estas reuniões atraem dezenas de milhares de participantes de todo o mundo, que aportam quantias vultosas à economia local.

