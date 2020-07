Comunicado do Business Wire :Eaton

A empresa de gerenciamento de energia Eaton anunciou hoje que Scott Adams foi nomeado presidente de eMobility. Neste cargo, ele terá como base a cidade de Southfield em Michigan e se reportará diretamente a João Faria, presidente do Grupo de Veículos da Eaton. Adams é responsável por liderar todos os aspectos do negócio para alcançar os objetivos da Eaton de crescimento de receita e lucratividade de primeira linha.

"As contribuições de Scott para o sucesso de nossos negócios de eMobility desde o início, juntamente com o seu profundo conhecimento dos mercados e clientes de veículos, o tornam uma excelente escolha para este cargo", disse Faria. "Seu histórico comprovado em liderança de empresas para alcançar o crescimento será um ativo, à medida que trabalhamos para expandir o nosso portfólio de eMobility e fortalecer nossa capacidade global."

Adams ingressou na Eaton em 1994 como gerente de engenharia de projetos em Cleveland, Ohio, e ocupou vários cargos de crescente escopo ao longo de seus 26 anos de carreira na empresa. Mais recentemente, ele foi vice-presidente sênior de Estratégia de Produto, Vendas e Marketing e eMobility, onde foi responsável pelo desenvolvimento e execução da estratégia de crescimento de eletrificação da Eaton.

Antes de exercer sua função na eMobility, Adams atuou como vice-presidente sênior de Desenvolvimento Global de Produtos, Marketing e Planejamento, e do Grupo Veículos da Eaton. Ele também ocupou o cargo de diretor de vendas da North American Automotive, gerente de unidade de negócios de transmissão de serviço leve e fora da estrada do Grupo Veículos e liderou a antiga unidade de negócios Soluções de Veículos do Grupo Caminhões.

Adams é bacharel em engenharia química pela Universidade de Michigan, em Ann Arbor, Michigan, mestre em engenharia pela Case Western Reserve University, em Cleveland, Ohio, e mestre em administração de empresas pela Universidade de Michigan.

O negócio de eMobility da Eaton foi formado em 2018 através da combinação de produtos, experiência e recursos globais de fabricação dos negócios de Veículos e Elétricos da Eaton. A Eaton planeja desenvolver novos produtos e tecnologias, incluindo o diagnóstico inteligente, eletrônica de potência inteligente e sistemas preditivos de monitoramento de saúde, para fortalecer sua capacidade global e oferecer soluções inteligentes de eletrificação para clientes de veículos de passageiros, veículos comerciais e fora de estrada. Saiba mais sobre os negócios de eMobility da Eaton em Eaton.com/eMobility.

A missão da Eaton é aprimorar a qualidade de vida e o meio ambiente através do uso de tecnologias e serviços de gerenciamento de energia. Fornecemos soluções sustentáveis que ajudam nossos clientes a gerenciar com eficiência a energia elétrica, hidráulica e mecânica - com mais segurança, eficiência e confiabilidade. As receitas da Eaton em 2019 foram de US$ 21,4 bilhões e vendemos produtos a clientes em mais de 175 países. Temos aproximadamente 95.000 funcionários. Para mais informações, visite www.eaton.com.

