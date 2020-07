Inglaterra autoriza espetáculos ao ar livre e reabertura de academias

Teatros, orquestas e óperas poderão realizar espetáculos ao ar livre a partir do próximo sábado, anunciou nesta quinta-feira o ministro da Cultura britânico, dando um novo passo no desconfinamento, que incluirá a abertura de academias e salões de beleza.

"A vida normal retorna aos poucos", afirmou Oliver Dowden em entrevista coletiva. O Reino Unido desfaz gradualmente, há um mês e meio, o confinamento imposto em 23 de março contra a pandemia.

Após a reabertura de lojas, restaurantes, cinemas e museus, o setor de espetáculos advertiu que, sem a ajuda do governo, nem perspetiva de reativação, instituições emblemáticas, como o Globe, réplica do teatro ao ar livre de William Shakeaspeare em Londres, poderiam desaparecer.

O Executivo britânico apresentou esta semana um plano de resgate de 1,6 bilhão de libras, que inclui teatros, museus e monumentos históricos. Ontem, em seu pacote de medidas de estímulo no valor de 30 bilhões de libras, anunciou que, em agosto, pagará metade das refeições feitas em restaurantes, até 10 libras por pessoa, para incentivar a população a sair de casa.

Assim como as demais medidas de desconfinamento, a autorização para a realização de espetáculos é "condicional e reversível" caso a situação do vírus saia do controle, advertiu o ministro.

A partir de sábado, também poderão ser reabertos parques aquáticos e piscinas externas, informou Dowden. No dia 25, será a vez das piscinas cobertas e academias, sob a condição de que organizem grupos reduzidos, mediante agendamento.

Será autorizada na próxima semana a retomada das atividades em estúdios de tatuagem, salões de manicure e massagem e outros centros de beleza que respeitarem as medidas de segurança, as quais incluem a instalação de vidros de separação, limpeza de superfícies e o uso de materiais descartáveis.