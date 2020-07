Bulgária impõe futebol sem público devido à pandemia do coronavírus

A Bulgária, que lida com um recente aumento no número de casos de coronavírus, proibirá espectadores em todas as competições esportivas, incluindo o futebol, anunciou nesta quinta-feira o governo do país.

"Todas as competições ao ar livre e em espaço fechado serão disputadas sem público", declarou o ministro da Saúde, Kiril Ananiev, em coletiva de imprensa.

"Os novos casos registrados não param de aumentar nos últimos dez dias, superando o ponto crítico de 200 em 24 horas. Uma tendência de alta é possível nos próximos dias", completou.

Na quarta-feira, a Áustria estabeleceu uma quarentena para os búlgaros que queriam entrar no país, assim como para cidadãos eslovenos e eslovacos.

Com as restrições impostas após os primeiros casos, no início de março, a Bulgária se tornou um dos países europeus menos atingidos pela pandemia, com 259 mortes em um país de 7 milhões de habitantes.

O fim das medidas restritivas desde 10 de junho e um ineficiente controle do distanciamento social provocaram um aumento significativo das contaminações diárias.

Dezenas de contaminações foram detectadas entre jogadores e técnicos de quatro clubes da primeira divisão do futebol búlgaro e entre torcedores que assistiram no domingo à vitória do Lokomotiv Plovdiv sobre o CSKA Sófia na final da Copa da Bulgária.