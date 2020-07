EUA impõem sanções contra 4 cidadãos da China e escritório de segurança

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira sanção contra quatro cidadãos da China e também contra o escritório de Segurança Pública de Xinjiang. A província no noroeste da China abriga minorias étnicas, como os uigures, e autoridades americanas criticam Pequim pela repressão na área. Os quatro indivíduos alvos da medida são Chen Quanguo, Huo Liujun, Wang Mingshan e Zhu Hailun, diz a nota do Tesouro.



O comunicado não traz mais detalhes sobre eles, dizendo apenas que passam agora a integrar uma lista de pessoas "especialmente designadas", no âmbito da Lei Magnitsky, aprovada em 2016 pelo Congresso americano e que autoriza o governo do país a impor sanções contra autoridades e funcionários estrangeiros implicados em abusos contra os direitos humanos pelo mundo.



Chen é o atual secretário do Partido Comunista da China na região de Xinjiang. A medida é anunciada em um contexto de tensões bilaterais entre as duas potências.