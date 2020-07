Austrália suspende tratado de extradição com Hong Kong

A Austrália decidiu suspender seu tratado de extradição com Hong Kong e ofereceu aos cidadãos do território que morem no país a possibilidade de ficarem definitivamente, em resposta à decisão da China de impor nova legislação de segurança nacional sobre Hong Kong. O movimento provavelmente irá inflamar ainda mais as tensões com Pequim, que considerou o anúncio como uma violação de tratados de não intervenção.



O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse na quinta-feira (9) que a lei de segurança nacional constitui "uma mudança fundamental das circunstâncias em relação ao acordo de extradição com Hong Kong" e que a Austrália notificou formalmente as autoridades de Hong Kong e da China da decisão. Ele também afirmou que cerca de 10 mil residentes de Hong Kong na Austrália com visto de estudante ou trabalho temporário teriam a chance de prorrogá-los por cinco anos, com caminho para a residência permanente no final desse período.



Na semana passada, o Canadá também suspendeu seu tratado de extradição com Hong Kong, enquanto o Reino Unido ofereceu um caminho para a cidadania para até três milhões de habitantes de Hong Kong. A Nova Zelândia disse quinta-feira que está revendo seu relacionamento com a cidade, incluindo acordos de extradição, controles sobre exportações de bens estratégicos e conselhos de viagem.



"Existe claramente uma coordenação estreita entre os países do Five Eyes", disse Michael Shoebridge, ex-principal oficial de inteligência de defesa da Austrália, referindo-se a uma rede de compartilhamento de inteligência entre a Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.