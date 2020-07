Um dos advogados de Netanyahu abandona o caso por razões econômicas

Um dos advogados da defesa do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, abandonou seu cliente nesta quarta-feira (8), depois que lhe foi negada a autorização para receber fundos privados para sua equipe jurídica.

Netanyahu, que é julgado por corrupção em diferentes casos, os quais nega argumentando uma conspiração política, havia solicitado 10 milhões de shekels (US$ 2,9 milhões, quase 2,6 milhões de euros) a Spencer Partrich, um amigo americano rico, para ajudar a cobrir os gastos legais.

Mas, seguindo uma recomendação do procurador-geral do país, um Comitê do gabinete do controlador do Estado bloqueou este empréstimo a Netanyahu, por considerá-lo uma doação inadequada a um funcionário do governo.

Além disso, o primeiro-ministro de 70 anos, cuja fortuna pessoal é avaliada em mais de US$ 10 milhões, recebeu ordem para devolver uma parte do dinheiro que recebeu de um primo americano, Nathan Milikowsky, também para cobrir despesas legais.

Devido a esses contratempos, o advogado Micha Fettman renunciou à equipe de defesa do primeiro-ministro conservador.

Vários meios de comunicação israelenses afirmaram nesta quarta-feira (8) que a renúncia do advogado está ligada à possibilidade de que seus pagamentos não fossem cobertos.

Uma fonte próxima ao caso contou à AFP que a saída de Fettman está relacionada com a decisão do comitê de impedir que Netanyahu receba fundos privados.

Netanyahu foi acusado em janeiro de ter concedido favores para receber uma cobertura positiva por parte de certo grupo da mídia, e de ter aceitado presentes de empresários ricos em troca de vantagens, por um valor de cerca de 700.000 shekels, o que incluía joias, champanhe e cigarros, entre outros.

Em maio, Netanyahu conseguiu formar um governo de coalizão. Muitos exigiram sua renúncia, mas segundo a lei israelense um primeiro-ministro só pode ser destituído caso seja condenado, algo que pode acontecer após vários pedidos e pelo tempo em seu caso específico.

Em 19 de julho será realizada a próxima audiência no Tribunal do distrito de Jerusalém.