BCE reafirma vontade de apoiar mais luta a favor do clima

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, prometeu, nesta quarta-feira (8), examinar todas as formas possíveis para levar à frente uma política monetária verde, incluindo o estímulo das compras de ativos ecológicos.

"Quero explorar todas as vias disponíveis para lutar contra a mudança climática", disse ela ao jornal "Financial Times" (FT) em uma entrevista em formato de vídeo, acrescentando que, "no fim da contas, o dinheiro fala".

Já havia sido estabelecido que o combate à mudança climática teria seu lugar na futura estratégia da política monetária do BCE, um plano lançado no início deste ano e que teve de ser adiado, devido à pandemia da COVID-19.

Questionada sobre se a luta contra a mudança climática poderia ser ofuscada pela necessidade de superar a pandemia em curso, a francesa respondeu que "quem se sentir tentado por essa opção viverá para se arrepender".

Além disso, "é a primeira vez" que Lagarde lança desta maneira "para falar de todas as operações" da instituição que podem ser ecológicas, indicou o BCE.

Uma pista, já mencionada pelos analistas, seria tornar mais "ecológicas" as compras de títulos públicos e privados, o famoso "QE", por meio do qual o BCE comprometeu, desde 2015, um montante de quase 3 trilhões de euros em apoio à economia, orientando-a mais para as obrigações que respeitam os critérios ambientais.

Segundo um estudo do BCE, que data de 2018, este já teria na carteira quase 20% dos títulos emitidos na zona do euro por empresas rotuladas como "verdes", e 24% procedentes de Estados, ou organizações internacionais, em um setor do mercado que cresceu a passos largos.