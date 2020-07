Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), uma corretora global, anunciou hoje a constituição de uma entidade em Singapura Interactive Brokers Singapore Pte Ltd e a abertura de um escritório localizado no distrito financeiro de Marina Bay. Com a adição de Singapura, a corretora global tem agora nove entidades em todo o mundo nos EUA, Austrália, Canadá, Hong Kong, Índia, Japão, Luxemburgo e Reino Unido, atendendo mais de 876.000 contas de clientes em mais de 220 países e territórios.

"Nossa base de clientes continua a aumentar rapidamente em Singapura, era importante criar uma presença no local para apoiar e atender os comerciantes ativos e a comunidade de gestão de riquezas", disse David Friedland, diretor administrativo da região Ásia-Pacífico da Interactive Brokers. "Como um centro financeiro e de gestão de riqueza de vital importância na Ásia, nossa expansão na região reflete essa importância e acompanha o crescimento das contas".

Mais de 37% das contas da Interactive Brokers vêm agora da Ásia, contra 27% em 2017, e o crescimento continua a ser forte. A abertura do escritório da Interactive Brokers também ocorre com a saída de outros corretores de Singapura ou com a diminuição de seu compromisso com o país.

Com sua expansão em Singapura, a Interactive Brokers pode agora oferecer ações de Singapura a investidores no país e comercializar diretamente suas extensas ofertas, que incluem a capacidade de investir globalmente em ações, opções, mercados futuros, moedas, títulos e fundos a partir de uma única Conta de Investimento Integrada. Os clientes também podem se beneficiar dos preços superiores da empresa em outros produtos, taxas de margem baixas do setor e fortes taxas de conversão cambial à vista.

"Muitos de nossos clientes institucionais, tais como empresas de capital variável, escritórios familiares e fundos de hedge, queriam contratar um corretor licenciado pela Autoridade Monetária de Singapura (Monetary Authority of Singapore) e nós concretizamos", disse Friedland. "Agradecemos o apoio recebido da MAS durante nossa fase de candidatura, particularmente por sua capacidade de resposta em meio à pandemia do coronavírus".

A Interactive Brokers de Singapura é liderada por uma equipe experiente. Guillaume Roux-Chabert, que tem ampla experiência institucional, lidera as vendas, e Kevin Tan, ex-diretor executivo de um banco de investimentos líder, atua como diretor executivo da Interactive Brokers de Singapura. Singapura tem uma força de trabalho bem instruída, qualificada e multilíngue, o que possibilitará à empresa complementar suas equipes existentes de atendimento ao cliente em todo o mundo.

A Interactive Brokers Group atua em Singapura há muitos anos e é bem conhecida entre a comunidade de investimentos. A empresa, que se conecta a 135 mercados em 33 países, tem trabalhado de perto com a Bolsa de Valores de Singapura há mais de duas décadas, começando como formadora de mercado e agora como corretora. A Interactive Brokers Group participa ativamente do comitê de derivativos da SGX e tem apoiado as novas iniciativas da Bolsa, como as recentemente lançadas pela Single Stock Futures da SGX.

Chew Sutat, diretor geral sênior de vendas e originação global da SGX disse: "Trabalhamos em estreita colaboração com a Interactive Brokers há muitos anos promovendo os mercados de Singapura para clientes internacionais. A IBKR foi pioneira no desenvolvimento do comércio eletrônico global e estamos muito contentes de tê-los no local com o intuito de crescermos juntos".

Mais informações sobre a Interactive Brokers Singapore Pte Ltd estão disponíveis aqui.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group oferecem execução comercial automatizada e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio 24 horas por dia em mais de 135 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única conta de investimento integrada da IBKR para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos comerciais proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma única e sofisticada para gerenciar suas carteiras de investimentos. Nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de riscos e carteira, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo com baixo ou nenhum custo, posicionando os mesmos para obter retornos superiores aos investimentos. Na sua análise "Best Online Broker" (Melhor Corretor Online) em 24 de fevereiro de 2020, a Barron classificou a Interactive Brokers na primeira posição com 5 estrelas de uma classificação total de 5.

