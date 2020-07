América Latina e Caribe superam três milhões de casos de COVID-19

A América Latina e o Caribe superaram nesta terça-feira (7) os três milhões de casos do novo coronavírus, dos quais mais da metade foram registrados no Brasil, segundo uma contagem da AFP feita com base em números oficiais.

A região é o atual epicentro da epidemia, com 3 .023. 813 contágios e 139 .999 falecidos. O Brasil, com mais de 210 milhões de habitantes, tem 1.668.589 casos e 66.741 óbitos, situando o país como o segundo mais afetado do mundo depois dos Estados Unidos.