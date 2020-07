Ringo Starr comemora 80 anos em live com McCartney e amigos

Com "uma pequena ajuda dos amigos", como diz a música, o ex-baterista dos Beatles Ringo Starr fará um show online ao vivo nesta terça-feira, para marcar seu aniversário de 80 anos.

O músico britânico costuma comemorar seus aniversários com apresentações reunindo colegas e centenas de fãs, mas a pandemia frustrou seus planos para este ano.

"Eu amo aniversários", disse Ringo recentemente à revista "Rolling Stone". "Este ano será um pouco diferente. Não haverá um grande encontro, mas estamos organizando este show juntos. Uma hora de música e conversa. É um grande aniversário."

Está programada uma reunião virtual entre Ringo e Paul McCartney, que se uniram no ano passado para uma apresentação surpresa em Los Angeles, como parte da turnê "Freshen Up" deste último. Ben Harper, Dave Grohl, Sheila E. e Sheryl Crow também devem estar entre as celebridades que irão comemorar a data com Ringo, que mora em Los Angeles.

A grande festa online começará às 21h de Brasília. O evento irá arrecadar fundos para as instituições Black Lives Matter Global Network, The David Lynch Foundation, MusiCares e WaterAid, segundo o site do músico. A sonda Curiosity, da Nasa, tuitou do espaço uma mensagem desejando feliz aniversário ao ex-Beatle.

Na entrevista à Rolling Stone, Ringo falou sobre priorizar a saúde, à medida que caminha para a nona década de vida. O músico revelou que se exercita de qualquer lugar, de três a seis vezes por semana, faz longas caminhadas e mantém uma dieta vegetariana, em que come "brócolis com tudo e mirtilo todas as manhãs."

Ringo disse que não saiu de sua residência em Los Angeles em cerca de 11 semanas de quarentena, e que convidou um engenheiro uma única vez, para uma sessão musical improvisada. "Faço um pouco disso e tenho uma sala de pintura, uma pequena sala de artes. Fico lá, pintando e fazendo coisas. E adoro me sentar para pegar sol. Eu amo Los Angeles."