Os preços do petróleo permaneceram em equilíbrio nesta terça-feira no mercado internacional, com os investidores aguardando os números semanais das reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos.

Em Nova York, o barril de petróleo "light sweet" (WTI) para entrega em agosto perdeu 1 centavo, fechando em US$ 40,62.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro perdeu 2 centavos, sendo negociado a 43,08 dólares.