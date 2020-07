EUA pede a Pequim que libere professor crítico de Xi Jinping por gestão da pandemia

Nesta terça-feira, os Estados Unidos pediram ao governo de Pequim que libere um respeitado acadêmico chinês, detido por criticar o tratamento da crise de COVID-19 por parte do presidente Xi Jinping.

"Estamos profundamente preocupados com a prisão do professor Xu Zhangrun pela República Popular da China", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus.

"A RPC deve libertar Xu e manter seus compromissos com a liberdade de expressão", acrescentou no Twitter.

Xu Zhangrun, professor de direito na Universidade Tsinghua, publicou textos criticando a concentração de poder de Xi Jinping no início de 2020 em Hong Kong.

Em fevereiro, ele denunciou a cultura de simulação e censura promovida pelo presidente, que, segundo ele, teria contribuído para a disseminação da epidemia de COVID-19 no país.

O acadêmico foi preso na segunda-feira em sua casa em um subúrbio de Pequim durante uma operação realizada por mais de 20 pessoas.

Por vários meses, Washington multiplicou as críticas a Pequim, especialmente na área de defesa dos direitos humanos.