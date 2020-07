Macron usa TikTok pela primeira vez para parabenizar vestibulandos

O presidente francês, Emmanuel Macron, utilizou pela primeira vez nesta terça-feira (7) a rede social TikTok para parabenizar os novos vestibulandos com um vídeo curto que em uma hora recebeu 52.000 "likes" e 103.000 seguidores.

"Se você acabou de se formar no ensino médio, essa mensagem é para você. A primeira coisa a dizer, bravo!, Parabéns!, é o fruto de seu trabalho", disse o chefe do Estado francês, filmado em pé nos jardins do Eliseu, pouco depois de serem anunciados os resultados do exame escolar.

"Essa é a geração que às vezes chamamos do mundo de depois", continuou, retomando a expressão que usa desde o confinamento.

"Viveram um ano fora do normal, o da epidemia, semanas e semanas em casa, que lhes privou de ver seus amigos e estudar normalmente", disse aos estudantes.

"Sua geração tem um mundo pela frente para inventar, mais forte, mais solidário, mais ecológico. Farei tudo, da minha posição, para que o governo trabalhe para que este mundo seja melhor e que encontremos esses pilares".

Emmanuel Macron costuma se comunicar nas redes sociais como Twitter, Facebook, Youtube ou na rede profissional Linkedin.

TikTok, propriedade do grupo chinês ByteDance, muito popular entre os jovens, tinha 800 milhões de usuários em janeiro no mundo, segundo o DataReportal.

A plataforma muitas vezes teve que se defender devido aos seus vínculos com a China. Por conta disso, acaba de suspender seu aplicativo em Hong Kong por conta da recente lei de segurança imposta pela China.