Comunicado do Business Wire :Xerox Holdings Corporation

A Xerox divulgou o Xerox Adaptive CMYK+ Kit para Xerox Versant®, o primeiro kit de tecnologia adaptável para o mercado de impressão que acrescenta até sete cores especiais a uma impressora de produção já existente, possibilitando aperfeiçoamentos instantâneos na impressão digital. O kit transforma uma impressora Xerox Versant® 180 Press de quatro cores em uma impressora "Além do CMYK" de 11 cores capaz de criar um milhão de matizes e tonalidades de cores acrescentando dourado, prateado, branco, transparente (Clear) e cores fluorescentes em amarelo, magenta e ciano.

Estima-se que o aperfeiçoamento digital da impressão seja um mercado de 25 bilhões de dólares¹, mas o acesso a essa oportunidade costuma demandar investimento de capital em uma nova impressora com capacidade de imprimir "Além do CMYK". O Xerox Adaptive CMYK+ Kit para Versant proporciona aos fornecedores de impressão a capacidade de simplesmente trocar o toner para imprimir as cores e os aperfeiçoamentos que aumentam o lucro e elevam as margens, sem necessidade de uma nova impressora.

"O Versant CMYK+ Adaptive Kit oferece o que os fornecedores de impressão precisam: capacidade de oferecer serviços de maior valor, sem ter que fazer grandes investimentos", diz Marybeth Gilbert, vice-presidente e Gerente Geral de Negócios de Produção da Xerox. "O kit para a Versant amplia ainda mais a liderança de mercado da Xerox no portfólio "Além do CMYK", oferecendo aos nossos clientes a oportunidade de aprimoramentos na impressão digital, desde gráficas de impressão de grandes volumes até impressão em menores volumes e escritórios."

De acordo com a Keypoint Intelligence, os fornecedores de impressão conseguem aumentar as margens de lucro em aprimoramentos digitais entre 50 e 400%, comparado com a impressão comum. Além disso, a impressão promocional, como material de apoio de marketing, folhetos, cartões de visita e sinalização são a categoria mais comum de aplicação para personalização.² A Versant 180 é adequada e projetada exclusivamente para esses usos, de modo que os fornecedores de impressão possam com facilidade converter, aperfeiçoar e alterar mais detalhes em trabalhos do dia a dia.

O Xerox Adaptive CMYK+ Kit para Xerox Versant tem três opções: o Xerox Vivid Kit (dourado, prateado, branco e transparente), o Xerox Fluorescent Kit (ciano, magenta e amarelo), ou a combinação Xerox Vivid + Fluorescent Kit contendo todas as 11 cores. O kit adaptável funciona nas versões EFI DFE da Versant 180 e da Versant 180 com "Performance Package".

O kit Xerox Adaptive CMYK + para Xerox Versant já está disponível para pedidos na EMEA e nas Américas. O kit estará disponível para entrega na EMEA em 15 de julho de 2020 e nas Américas em 17 de agosto de 2020.

A Xerox torna todos os dias melhores.Somos uma empresa de tecnologia no local de trabalho que cria e integra software e hardware para grandes e pequenas empresas. À medida que os clientes procuram gerenciar informações em plataformas digitais e físicas, a Xerox oferece uma experiência perfeita, segura e sustentável. Seja inventando a copiadora, a ethernet, a impressora a laser ou mais, a Xerox há muito tempo define a experiência de trabalho moderna. Saiba mais sobre essa contínua inovação em xerox.com.

