Vários tribunais alemães são evacuados após ameaças de bomba

Vários tribunais alemães tiveram de ser evacuados nesta terça-feira (7), devido a ameaças anônimas de bombas - anunciou a polícia, que não encontrou indícios desses artefatos.

Funcionários de alguns tribunais de Mainz, Erfurt, Lübeck e Wolfsburgo deixaram o prédio em que trabalham, por precaução, disseram autoridades policiais à AFP.

Em Mainz, o tribunal recebeu ameaças por e-mail, e cães treinados inspecionaram o prédio.

Foi também o caso, em particular, do Tribunal de Primeira Instância de Erfurt, onde as audiências foram suspensas durante toda manhã.

O conteúdo dessas ameaças ainda não está claro até o momento.

Em abril, o julgamento de um suposto simpatizante de extrema direita, suspeito de ter enviado ameaças de morte por carta a figuras políticas, jornalistas e autoridades, foi interrompido em Berlim por uma ameaça de bomba.

Pouco antes do início do julgamento, o tribunal recebeu por fax uma mensagem, informando que explosivos haviam sido instalados em torno da sala do tribunal.

O fax estava assinado como "Heil, Hitler!", de acordo com uma fonte judicial.

O julgamento foi retomado, após uma inspeção minuciosa do tribunal.

André M., de 32 anos, é acusado de ter enviado em 2018 e 2019 cerca de 107 cartas com ameaças a parlamentares, jornalistas, tribunais e delegacias, as quais causaram várias evacuações de edifícios.

Muitas dessas cartas foram assinadas como "Ofensiva Socialista Nacional", uma referência à ideologia nazista. Seu julgamento deve durar até setembro.