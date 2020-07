FC Dallas deixa torneio da MLS após 10 jogadores testarem positivo para coronavírus

A equipe do FC Dallas se retirou nesta segunda-feira do torneio de retomada da Liga Americana de Futebol (MLS), que começa na quarta-feira devido ao contágio por coronavírus de 10 de seus jogadores, anunciou a competição.

"Devido ao impacto do número de testes positivos sobre a capacidade do clube de treinar e participar de jogos competitivos, tomamos a decisão de retirar o FC Dallas do torneio especial MLS is Back", disse o comissário da MLS, Don Garber em um comunicado.

A MLS, que no último final de semana já havia adiado o jogo de estreia do FC Dallas no torneio, acabou tendo que cancelar a participação da equipe texana devido ao número de contágios e ao estado de confinamento dos demais jogadores sem opções de treinar.

"Enquanto continuamos a focar no bem-estar de nossos jogadores, treinadores e funcionários que estão isolados em Orlando, entendemos que não convém a eles competir neste momento", afirmou Luis Gonzalez, técnico do FC Dallas, em um comunicado.

Além dos 10 jogadores, um membro da comissão técnica da franquia também apresentou resultado positivo para COVID-19 nos mais de 2.000 testes aplicados a equipes no complexo esportivo da Disney World (em Orlando, na Flórida), onde na quarta-feira o torneio começa com portões fechados.

A MLS informou que no total testaram positivo 13 dos 557 jogadores que já estão no hotel de concentração da Disney World, uma porcentagem de 2,3%.

Além dos dez jogadores do FC Dallas, os outros três infectados pertencem a dois times diferentes, segundo a competição.

- Carlos Vela desiste de participar -

Os temores em torno do torneio da MLS, assim como a retomada da NBA que também ocorrerá na Disney World a partir de 30 de julho, têm aumentado nas últimas semanas devido ao grande aumento nos casos de COVID-19 na Flórida, onde mais de 100.000 novas infecções foram registradas desde 19 de junho.

A maioria das 25 equipes restantes da MLS já está instalada na Disney World. Lá esses times são submetidos a protocolos para detectar casos de coronavírus e prevenir infecções.

O FC Dallas disse que trabalhará com a MLS e as autoridades locais de saúde, na Flórida e no Texas, em um plano para trazer a equipe de volta com segurança a Frisco, no Texas.

O anúncio da retirada da equipe ocorreu no mesmo dia em que foi confirmada a ausência no torneio do atacante mexicano Carlos Vela (do Los Angeles FC), uma das estrelas da MLS, que disse preferir ficar com a esposa grávida.