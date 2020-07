Presidente mexicano fará teste da COVID-19 antes de viajar para os EUA

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, informou nesta segunda-feira (6) que fará um teste de COVID-19, antes de sua visita oficial aos Estados Unidos pelo novo tratado comercial, T-MEC, embora tenha esclarecido que não apresenta sintomas.

"Sim, vou fazer o teste, provavelmente hoje à tarde. Amanhã lhes informo", disse o presidente em sua coletiva de imprensa pela manhã.

"Não tenho nenhum sintoma, não tenho tosse seca, não senti febre, não tenho cansaço, desmaios, não tenho problemas de respiração", garantiu.

López Obrador viaja nesta terça-feira para Washington em voo comercial para uma visita oficial à trabalho entre quarta e quinta-feira.

Participará de uma reunião com o presidente americano Donald Trump, focada no novo tratado comercial para a América do Norte (T-MEC).