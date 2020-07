Para seus 85 anos, Dalai Lama lança primeiro disco entre mantras, ensinamentos e música

"Sabedoria", "Compaixão", "Coragem"... Dalai Lama comemora nesta segunda-feira (6) seu 85º aniversário publicando seu primeiro disco, "Inner World", no qual recita mantras e frases da doutrina budista, com um fundo de música meditativa e relaxante.

Disponível online, no YouTube e outras plataformas, este álbum é composto por onze títulos, que alternam entre tibetano e inglês, e é fruto de cinco anos de trabalho junto ao músico neozelandês Junelle Kunin, um de seus discípulos que o convenceu a lançar este projeto.

As sessões de gravação foram realizadas entre a casa do artista, em Auckland, e a casa de Dalai Lama, em Dharamsala (norte da Índia), onde o líder espiritual tibetano vive exilado há 60 anos.

"O objetivo da minha vida sempre foi servir no que puder", declara Dalai Lama no site oficial de seu álbum. "A música pode ajudar as pessoas de uma maneira que eu não posso", acrescentou.

O prêmio Nobel da Paz 1989 escreveu muitos livros que se tornaram best-sellers, apareceu em vários filmes de Hollywood, mas se aventurou muito pouco no mundo da música.

"Ele tinha uma visão muito clara deste projeto e estava muito envolvido" na sua realização, afirmou Junelle Kunin, que co-produziu o álbum junto com seu marido Abraham, na Rádio New Zealand.

"Não se trata de um projeto religioso, embora haja mantras. É apenas um trabalho cujo objetivo é fazer o bem às pessoas. Portanto, refleti sobre o que precisamos em nossa vida cotidiana -coragem, alívio, etc.- e foi esse o caminho que seguimos", acrescentou.

Este álbum inclui a colaboração da sitarista nascida na Inglaterra mas de origem indiana, Anoushka Shankar, filha do famoso Ravi, referência mundial deste instrumento (sitar).

Os lucros serão doados a uma fundação do Dalai Lama. A versão em CD, que incluirá também um folheto, será divulgada ao público no dia 28 de agosto.