Uber compra o app de entrega de refeição Postmates por US$ 2,65 bilhões

A gigante americana do transporte Uber anunciou nesta segunda-feira (6) que comprará o aplicativo de entrega de refeição Postmates por US$ 2,65 bilhões para impulsionar sua divisão de entrega de comida, no momento em que suas demais atividades sofrem com a pandemia.

O grupo busca diversificar suas atividades e enfrentar a crescente demanda por serviços de entrega de comida durante a pandemia.

A Uber registrou uma perda de US$ 2,9 bilhões no primeiro trimestre e em maio demitiu 25% de sua equipe devido aos efeitos da crise de COVID-19.

"Uber e Postmates compartilham há muito tempo a crença de que plataformas como as nossas podem impulsionar muito mais do que a entrega de refeições, podem ser uma parte muito importante do comércio local e das comunidades, com um aspecto especial durante crises como a da COVID-19", afirmou em um comunicado o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi.

A Uber planeja que os dois aplicativos continuem funcionando separadamente, já que são atividades complementares, com áreas geográficas diferentes e clientelas específicas.

A transação ainda precisa receber o aval das autoridades dos EUA, especialmente da agência que regulamenta a concorrência, mas as empresas esperam concluir o acordo no primeiro trimestre de 2021.