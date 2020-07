As mortes por coronavírus no Chile atingiram 10.159 na contagem que considera 3.102 mortes "prováveis" da pandemia, seguindo os critérios recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), apontou o relatório do Ministério da Saúde divulgado neste domingo.

As informações, compiladas pelo Departamento de Estatística e Informação em Saúde (DEIS), são entregues uma vez por semana, e os especialistas consideram a abordagem mais precisa aos parâmetros da OMS para relatar mortes por coronavírus por teste ou por sintomas.

O relatório indica que houve 7.057 mortes confirmadas com um teste de PCR (swab) e 3.102 correspondem a mortes "prováveis".