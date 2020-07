Israel lança ataques sobre Gaza após disparos de foguetes

Aviões israelenses atacaram os locais do Hamas na Faixa de Gaza na noite deste domingo, segundo fontes palestinas e israelenses, depois que Israel indicou que três foguetes foram lançados em seu território.

As Forças Armadas israelenses disseram que seus aviões atacaram "infraestrutura subterrânea pertencente à organização terrorista Hamas" em resposta aos foguetes.

"No início da tarde, três foguetes foram lançados da Faixa de Gaza contra Israel", afirmou o comunicado israelense. "Em resposta, helicópteros de ataque e aviões de guerra atacaram alvos terroristas do Hamas", acrescentou o texto.

Nenhuma das partes mencionou vítimas.

O Exército israelense informou pela primeira vez em comunicado o lançamento de dois foguetes sem especificar onde aterrissou, mas a mídia local afirmou que eles caíram uma área desabitada.

Uma segunda declaração, divulgada pouco depois, anunciou o lançamento de um terceiro foguete que foi interceptado pelo escudo antimíssil israelense "Iron Dome".

As sirenes soaram duas vezes no sul de Israel para alertar sobre esses disparos.

Nenhum grupo palestino assumiu a responsabilidade pelos lançamentos de Gaza, um território sob bloqueio israelense e controlado pelo grupo islâmico palestino Hamas, uma organização considerada "terrorista" por Israel.

O último foguete no território israelense do enclave remonta a 26 de junho. A aviação israelense retaliou contra posições do Hamas em Gaza.

Em 25 de junho, a ala armada do Hamas alertou Israel sobre a proposta de anexação de partes da Cisjordânia ocupada, o que, em sua opinião, equivaleria a uma "declaração de guerra".