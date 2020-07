Irã negocia acordo 'sem segredo' com a China

Irán está discutindo com a China um acordo de associação estratégica a longo prazo, e isso não é "nenhum segredo", afirmou neste domingo (5) o ministro das Relações Exteriores do Irã em Teerã.

"Com confiança e convicção, estamos negociando com a China um acordo estratégico de 25 anos", disse Mohamad Javad Zarif.

A China é o principal sócio comercial do Irã e foi um dos principais compradores do petróleo iraniano antes do restabelecimento das sanções dos EUA contra o setor energético iraniano, que reduziu consideravelmente as exportações de petróleo de Teerã.

Há vários dias, uma polêmica agita as redes sociais iranianas após as palavras pronunciadas em 27 de junho pelo ex-presidente Mahmud Ahmadinejad para denunciar as negociações em andamento por "um novo acordo de 25 anos com um país estrangeiro", segundo ele, sem o conhecimento do povo.

Zarif afirmou aos deputados que "não há nenhum segredo" nas negociações com a China e que informará a nação "quando se chegar a um acordo".