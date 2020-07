Foguete disparado contra embaixada dos EUA no Iraque

O exército dos EUA informou neste domingo (5) sobre o lançamento de foguetes contra a embaixada dos Estados Unidos no Iraque, uma semana depois da liberação de uma dezena de combatentes pró-iranianos detidos durante uma operação destinada a acabar com esses ataques.

"Um foguete Katiusha foi disparado na direção da Zona Verde" de Bagdá, uma área de alta segurança onde está a embaixada dos Estados Unidos, disse um comunicado do exército, que afirma que "caiu em uma casa onde feriu uma criança".

Ainda assim, as "forças do Iraque apreenderam foguetes e rampas de lançamento posicionadas para um ataque contra a base militar de Taji", que abriga soldados americanos no norte de Bagdá.

Esses disparos ocorrem após um dia de fortes explosões com intervalos regulares em Bagdpa. As tropas americanas em Bagdá estão testando um sistema de defesa aérea contra os projeteis do tipo foguete, disse à AFP um militar iraquiano.

A embaixada dos EUA não informou se esse sistema foi ativado nesta ocasião.