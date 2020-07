Itália poderá acolher na segunda-feira migrantes do Ocean Viking

A Itália começou a testar os 180 migrantes resgatados pelo navio humanitário Ocean Viking no Mediterrâneo, com o objetivo transportá-los a bordo de um navio de quarentena para a Sicília, disse uma fonte do Ministério do Interior neste sábado.

Membros de uma equipe médica enviada pelas autoridades para o porto siciliano de Pozzallo "estabeleceram a ausência de problemas sanitários específicos e também relataram que as tensões registradas no navio [da organização SOS do Mediterrâneo] estão sendo reduzidas", segundo esta fonte.

A equipe médica está testando os migrantes para verificar se estão infectados com o novo coronavírus e depois disso eles serão transferidos a bordo de um navio de quarentena atualmente em Porto Empedocle, na costa sul da Sicília.

"A situação está sendo monitorada para a transferência de migrantes, prevista para segunda-feira, 6 de julho, no Moby Zaza", segundo a mesma fonte.

Brigas, tentativas de suicídio, ameaças físicas à tripulação: a tensão era tão insustentável a bordo que o navio humanitário declarou "estado de emergência" na sexta-feira, um evento sem precedentes.

Desde quinta-feira, várias brigas foram relatadas, principalmente entre grupos étnicos, além de seis tentativas de suicídio.

Os 180 migrantes, incluindo paquistaneses, norte-africanos, eritreus e nigerianos, foram resgatados pelo navio SOS Mediterranean em quatro operações separadas, nos dias 25 e 30 de junho. Entre eles, 25 são menores de idade.