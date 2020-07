OMS: aumento do número de casos de covid-19 no mundo é o maior em um único dia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse neste sábado que seus países membros reportaram 212.326 novos casos de covid-19, o maior aumento em um único dia desde o início da pandemia. Segundo a OMS, Estados Unidos e Brasil foram os países que tiveram os maiores aumentos, com 53.213 e 48.105 novos casos, respectivamente.



Foram registradas 5.134 novas mortes nos países membros, disse a organização, sendo 623 nos EUA e 1.252 no Brasil.



Os números da OMS podem ser diferentes dos divulgados por outras instituições por causa de atrasos na publicação de dados oficiais por alguns países.



(Com informações da Associates Press)