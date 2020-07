Evacuações em massa no Japão, 14 suspeitas de morte em lar de idosos inundado

Um rio transbordou e inundou neste sábado (4) um lar de idosos, onde se teme a morte de catorze pessoas, no oeste do Japão, área afetada pelas chuvas de dilúvio que levaram as autoridades a recomendar a evacuação de 200.000 habitantes.

As vítimas foram encontradas em "parada cardiorrespiratória" neste centro para idosos da aldeia de Kuma, na região de Kumamoto, informou à imprensa o prefeito Ikuo Kabashima.

As autoridades japonesas usam frequentemente este termo antes que um médico declare oficialmente a morte de uma pessoa.

Entre 60 e 70 pessoas estavam presentes na casa de repouso quando a corrente, enfurecida, levou as águas até o primeiro pandar, segundo o canal de televisão pública NHK.

Mais de 203.000 habitantes de Kumamoto e Kagoshima receberam recomendações para evacuar suas casas, informou a agência de imprensa japonesa Kyodo.