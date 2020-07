Trump estende programa de proteção à folha de pagamentos para pequenas empresas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou neste sábado um projeto de lei que estende o programa de proteção à folha de pagamentos (PPP, na sigla em inglês). A medida prorroga o período de solicitação de empréstimos para pequenas empresas no âmbito do programa de 30 de junho para 8 de agosto, além de separar os limites autorizados para essas tomadas de crédito de outros programas da

Administração de Pequenas Empresas dos EUA.



A prorrogação da iniciativa foi levantada como uma possibilidade, tendo em vista as crescentes taxas de desemprego em meio à crise econoômica provocada pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Na última quinta-feira, o diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Larry Kudlow, disse em entrevista à Fox News que o governo estava estudando alternativas para novas medidas de estímulo e que o dinheiro não utilizado no PPP possivelmente seria redirecionado para outros tipos de auxílio.