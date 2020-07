EUA bate recorde com 57.683 novos casos de COVID-19 em 24 horas

Os Estados Unidos registraram 57.683 infecções por coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem desta sexta-feira (3) da Universidade Johns Hopkins, superando pelo terceiro dia consecutivo o recorde de contágios da COVID-19 no país.

De acordo com os dados registrados pela instituição de Baltimore até as 21h30 de Brasília, o país contabiliza desde o início da pandemia 2.793.022 diagnósticos positivos da doença.

É a quarta vez nesta semana que os Estados Unidos registram recorde de contágios diários, com mais de 42.000 na segunda-feira, mais de 52.000 na quarta e 53.069 na quinta.

Em relação ao número de mortes nas últimas 24 horas, foram 728, elevando o total de vidas perdidas no país a 129.405, de acordo com a universidade.

Na véspera do dia da independência dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, que segue sem dar ouvidos às críticas, foi nesta sexta ao Monte Rushmore para assistir com milhares de pessoas a uma celebração com fogos de artifício, na esperança de despertar um sentimento de unidade em um país dividido.

Em uma publicação no Twitter na noite de quinta-feira, o Trump atribuiu o aumento de casos ao fato de que os Estados Unidos estão aplicando "muito mais e melhores testes do que qualquer outro país".

Ele acrescentou que "notícias ainda melhores são que as taxas de mortalidade estão caindo".

Pelo menos 14 estados americanos estão em sua pior semana desde o início da pandemia, segundo o Washington Post.