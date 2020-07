Haiti reabrirá escolas e universidades em 10 de agosto

As escolas no Haiti, fechadas desde meados de março devido à pandemia da COVID-19, serão reabertas em 10 de agosto, anunciou nesta sexta-feira o presidente do país, Jovenel Moïse, na sexta-feira, que também formalizou a retomada dos serviços religiosos em 12 de julho. "Seguindo as recomendações das autoridades de saúde e da unidade científica sobre as medidas preventivas que devem ser respeitadas para a reabertura gradual do país, anuncio para 12 de julho a retomada dos serviços religiosos. Escolas e universidades serão reabertas em 10 de agosto", escreveu no Twitter o presidente.

Após a descoberta dos dois primeiros casos do coronavírus em seu território em 19 de março, o Haiti decretou o fechamento de todas as escolas e universidades.

Com menos de 6.200 casos positivos e 110 mortes oficialmente atribuídas à COVID-19, a baixa disseminação do vírus no Haiti foi uma "feliz surpresa" para a comunidade médica, que temia um forte impacto no país de infraestrutura hospitalar precária.