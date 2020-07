Testes do coronavírus: entenda como funcionam

Existem dois tipos de testes para detectar a presença do coronavírus. Se o paciente já está infectado, é feito um teste molecular. Existem dois tipos de testes para detectar a presença do coronavírus. Se o paciente já está infectado, é feito um teste molecular.





Ele procura sequências genéticas específicas do Sars-Cov-2. Com um cotonete estéril, o swab, é retirada uma amostra do nariz, do fundo da garganta ou do escarro do paciente. Em um laboratório especializado, é feita a análise dos genes usando uma técnica que amplifica as partes de um genoma.

O resultado sai em poucas horas e é positivo se dois genes específicos do Sars-Cov-2 são detectados.





Para identificar se um indivíduo foi infectado recentemente pelo novo coronavírus, é feito um teste sorológico.



(foto: AFP)





Uma amostra de sangue é retirada para procurar por anticorpos produzidos pelo sistema imunológico para combater o vírus, se a pessoa está doente ou não. São procurados dois tipos de anticorpos: igM, produzidos no início da infecção, e igG, que aparecem mais tarde.





Se o paciente apresenta os dois quer dizer que ainda está infectado. Se aparecer apenas o igG, o paciente está em recuperação ou completamente recuperado. Isso significa que ele tem certa imunidade ao vírus, mas não se sabe qual a duração dessa imunidade.





Os resultados desses testes saem em poucos minutos.