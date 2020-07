Update coronavírus: EUA registram mais 53 mil novos casos de covid-19 em 24h

Os Estados Unidos confirmaram nas últimas 24 horas mais 53.301 casos de covid-19, o segundo maior número desde o começo da pandemia, abaixo apenas das 54.357 contaminações pelo novo coronavírus identificadas nas 24 horas anteriores. Os dados são do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês).



Segundo o governo do Estado da Califórnia, um dos protagonistas da segunda onda de casos nos Estados Unidos, foram identificados no Estado mais 5.688 casos de covid-19, com uma média de 5.809 casos da doença surgindo todos os dias nas últimas duas semanas. No total, a Califórnia já identificou 248.235 contaminações pelo coronavírus, e 6.263 mortes aconteceram em decorrência disso.