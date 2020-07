Localizados no oeste do México 86 sacos com restos humanos

Autoridades mexicanas localizaram 86 sacos com restos humanos esquartejados em uma fossa clandestina localizada nos arredores de Guadalajara, capital do estado de Jalisco (oeste), informou nesta quinta-feira (2) a promotoria local.

A descoberta aconteceu em 12 de junho em um prédio localizado na colônia popular Santa Anita, município de San Pedro Tlaquepaque, ao sul de Guadalajara.

"Foram encontrados no total 86 sacos com restos humanos, os quais serão examinados no Instituto Jalisciense de Ciências Forenses", informou a promotoria em um comunicado.

A fonte explicou que a localização do terreno resultou de uma operação de buscas por uma mulher desaparecida.

Os trabalhos exigiram o uso de uma retroescavadeira e de um caminhão basculante para a extração e o processamento do material coletado, informou a instituição.

Pelas condições dos restos humanos, o processo de identificação será feito por exames de DNA, pois não é possível reconhecê-los visualmente, acrescentou a autoridade.

Atualmente, funcionários da promotoria trabalham em outra fossa encontrada em 8 de junho na colônia popular de La Higuera, no município de Zapopan.

Neste local foram encontrados até esta sexta-feira 50 sacos com partes de corpos na cisterna de uma casa em construção e abandonada.

Em 20 de junho passado, o promotor do estado Gerardo Solís informou que entre janeiro e maio foram encontrados 215 corpos em nove fossas na região metropolitana.

As ações do crime organizado não se detiveram no México, apesar do confinamento pela pandemia de COVID-19, com mais de 5.800 homicídios entre abril e maio.

Desde dezembro de 2006, quando o governo da época lançou uma operação militar antidrogas, até maio passado foram registrados 290.474 homicídios, segundo cifras oficiais que não detalham quantos casos estariam ligados à criminalidade.

Além disso, mais de 60.000 pessoas estão desaparecidas, a grande maioria delas desde o início da ofensiva militar.